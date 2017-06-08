شوري سعودي يطالب بعدم إصدار رخص قيادة للأجانب الذين تقل رواتبهم عن 4 آلاف

طالب عضو بارز في مجلس الشورى السعودي بعدم استخراج رخصة قيادة لغير السعودي إذا كان راتبه الشهري أقل من أربعة آلاف ريال (1066 دولار) وفق نظام حماية الأجور على مدى ستة أشهر أو لم تكن مهنته سائقاً.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن الدكتور فهد بن جمعة نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى في مسوغات توصيته على تقرير وزارة الداخلية خلال مناقشته في جلسة المجلس أمس الأربعاء إن مطالبته ستحد من مخاطر وأنشطة العمالة السائبة والمتسترة، والتأكد أن السائق قادر على دفع المخالفات المرورية، والحد من استغلال رخصة القيادة في استعمالات أخرى تحرم السعودي من فرصة العمل، وتخفيف ازدحام المركبات في المدن وتقليص حوادث السيارات.