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سياسة واقتصاد

ارتفاع حاد في تكلفة التأمين على ديون قطر بعد خفض تصنيفها

أريبيان بزنس
الخميس، 8 يونيو 2017
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ارتفاع حاد في تكلفة التأمين على ديون قطر بعد خفض تصنيفها

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية من مخاطر التخلف عن السداد ارتفاعاً حاداً صباح اليوم الخميس بعد خفض التصنيف الائتماني للدولة الخليجية بسبب أزمتها الدبلوماسية مع دول خليجية وعربية أخرى.

 

وذكرت وكالة رويترز أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات بلغت 89 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول 2016، مقارنة مع 80 مساء أمس الأربعاء و65.5 في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تقطع السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب.

 

وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني للديون القطرية الطويلة الأجل أمس الأربعاء درجة واحدة إلى AA- من AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التصنيف.

 

وتنطوي عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية في الوقت الحالي على احتمال تخلف عن السداد نسبته 6.0 بالمئة في السنوات الخمس القادمة.

 

وزادت أيضاً عقود مبادلة مخاطر الائتمان السعودية كثيراً إلى 98 نقطة من 90 بعد أن هوت أسعار النفط حوالي أربعة بالمئة في تعاملات الأسواق الخارجية.

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