ارتفاع حاد في تكلفة التأمين على ديون قطر بعد خفض تصنيفها

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية من مخاطر التخلف عن السداد ارتفاعاً حاداً صباح اليوم الخميس بعد خفض التصنيف الائتماني للدولة الخليجية بسبب أزمتها الدبلوماسية مع دول خليجية وعربية أخرى.

وذكرت وكالة رويترز أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات بلغت 89 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول 2016، مقارنة مع 80 مساء أمس الأربعاء و65.5 في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تقطع السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب.