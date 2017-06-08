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سياسة واقتصاد

الإمارات توقف جميع خدماتها البريدية الموجهة إلى قطر

أريبيان بزنس
الخميس، 8 يونيو 2017
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الإمارات توقف جميع خدماتها البريدية الموجهة إلى قطر

أوقفت مجموعة بريد الإمارات جميع خدماتها البريدية الموجهة إلى دولة قطر حتى إشعار آخر.

وقالت المجموعة في بيان لها إنه تم إخطار جميع المكاتب البريدية في الدولة بوقف استلام البعائث البريدية الموجهة إلى قطر، وفق وكالة أنباء الإمارات، مشيرة إلى إنه تم إخطار المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي بهذا القرار وذلك اعتبارا من يوم 6 يونيو 2017 وحتى إشعار آخر.

وأوضحت أن القرار اشتمل على وقف استلام البعائث البريدية الموجهة إلى دولة قطر وإشعار المتعاملين بوقف الخدمات مؤقتا وإعادة البعائث المستلمة سابقا والتي لم ترسل إضافة إلى إرجاع الرسوم البريدية حسب الإجراءات والنظم المتبعة.

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