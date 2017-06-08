Arabian business
سياسة واقتصاد

الخطوط القطرية تخسر 58 مليون ريال يومياً

أريبيان بزنس
الخميس، 8 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
الخطوط القطرية تخسر 58 مليون ريال يومياً

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة سعودية نقلاً عن مصادرها أن المتوسط اليومي للرحلات التي خسرتها شركة الخطوط الجوية القطرية جراء إغلاق المجال الجوي للسعودية والبحرين والإمارات أمام طائراتها بلغ حوالي 117 رحلة في اليوم الواحد وأن قيمتها المادية تصل إلى 58 مليون ريال (حوالي 16 مليون دولار) يومياً.

 

ونقلت صحيفة "الوطن" اليوم الخميس عن خبير الطيران السعودي الكابتن سليمان الصالح تأكيده أنه بموجب اتفاقية "شيكاغو" تتمتع كل دولة بسيادة كاملة وحصرية على المجال الجوي الموجود فوق أراضيها، ويحق لها منع أي طائرة من دخول مجالها الجوي.

 

وقال "الصالح" أن عدد الرحلات التي ستخسرها الخطوط القطرية من السوق السعودي فقط يبلغ 324 رحلة أسبوعياً إلى الرياض، جدة، الدمام، المدينة، القصيم، أبها، الأحساء الطائف، ‏كما ستخسر الخطوط القطرية أيضاً 370 رحلة أسبوعيا من السوق الإماراتي إلى مطار دبي، مطار آل مكتوم، أبوظبي، الشارقة، ‏إضافة إلى 78 رحلة من سوق البحرين، علاوة على 52 رحلة من مصر إلى القاهرة والإسكندرية، ليبلغ مجموعة الرحلات التي ستخسرها القطرية 824 رحلة أسبوعياً.

 

وأكد المختص في مجال الطيران الخاص علي الخطيب، للصحيفة، أن السعودية والإمارات والبحرين يتحكمون في أجواء الخليج العربي، وقطر تمتلك جزءاً بسيطا جداً، والخطوط القطرية مُجبرة على مسارات معينة.

 

‏وأضاف "الخطيب" أن الخطوط القطرية خسرت مطارات السعودية التالية الرياض، جدة، الدمام، القصيم، الطائف، المدينة، الأحساء، إضافة إلى محطّات المالديف، دبي، أبوظبي، رأس الخيمة، الشارقة، المنامة، موريشوس، صنعاء.

 

وكانت كلاً من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قررت، صباح الاثنين الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر.

 

كما قررت الرياض إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.

المزيد من أخبار قطر

المزيد عن هذا الخبر

"رويال جت" للطيران الخاص توقف رحلاتها إلى قطر

طيران الإتحاد: لا تأشيرة عند الوصول ولا يسمح بالعبور الترانزيت للمقيمين في قطر

الخطوط المغربية تلغي رحلات عبر الدوحة إلى دول عربية

نادي الأهلي السعودي يفسخ عقد الرعاية مع الخطوط القطرية

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

الإمارات تنفي التعديلات على نظام الإقامة وتحذر من نشر الشائعات

الاتصالات السعودية تحصل على ترددات إضافية 15 عاماً بقيمة 2.5 مليار

البرلمان التركي يوافق على نشر قوات في قطر

سويسرا تحكم بالسجن والغرامة على شاب ضغط "إعجاب" على مادة مسيئة في فيسبوك

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"رويال جت" للطيران الخاص توقف رحلاتها إلى قطر

سهم إعمار يقز الى 7.60 درهم في أعلى مستوى له منذ عدة شهور

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »