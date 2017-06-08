الخطوط القطرية تخسر 58 مليون ريال يومياً

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة سعودية نقلاً عن مصادرها أن المتوسط اليومي للرحلات التي خسرتها شركة الخطوط الجوية القطرية جراء إغلاق المجال الجوي للسعودية والبحرين والإمارات أمام طائراتها بلغ حوالي 117 رحلة في اليوم الواحد وأن قيمتها المادية تصل إلى 58 مليون ريال (حوالي 16 مليون دولار) يومياً.
ونقلت صحيفة "الوطن" اليوم الخميس عن خبير الطيران السعودي الكابتن سليمان الصالح تأكيده أنه بموجب اتفاقية "شيكاغو" تتمتع كل دولة بسيادة كاملة وحصرية على المجال الجوي الموجود فوق أراضيها، ويحق لها منع أي طائرة من دخول مجالها الجوي.
وقال "الصالح" أن عدد الرحلات التي ستخسرها الخطوط القطرية من السوق السعودي فقط يبلغ 324 رحلة أسبوعياً إلى الرياض، جدة، الدمام، المدينة، القصيم، أبها، الأحساء الطائف، كما ستخسر الخطوط القطرية أيضاً 370 رحلة أسبوعيا من السوق الإماراتي إلى مطار دبي، مطار آل مكتوم، أبوظبي، الشارقة، إضافة إلى 78 رحلة من سوق البحرين، علاوة على 52 رحلة من مصر إلى القاهرة والإسكندرية، ليبلغ مجموعة الرحلات التي ستخسرها القطرية 824 رحلة أسبوعياً.
وأكد المختص في مجال الطيران الخاص علي الخطيب، للصحيفة، أن السعودية والإمارات والبحرين يتحكمون في أجواء الخليج العربي، وقطر تمتلك جزءاً بسيطا جداً، والخطوط القطرية مُجبرة على مسارات معينة.
وأضاف "الخطيب" أن الخطوط القطرية خسرت مطارات السعودية التالية الرياض، جدة، الدمام، القصيم، الطائف، المدينة، الأحساء، إضافة إلى محطّات المالديف، دبي، أبوظبي، رأس الخيمة، الشارقة، المنامة، موريشوس، صنعاء.
وكانت كلاً من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قررت، صباح الاثنين الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر.
كما قررت الرياض إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.المزيد من أخبار قطر
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