الخطوط القطرية تخسر 58 مليون ريال يومياً

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة سعودية نقلاً عن مصادرها أن المتوسط اليومي للرحلات التي خسرتها شركة الخطوط الجوية القطرية جراء إغلاق المجال الجوي للسعودية والبحرين والإمارات أمام طائراتها بلغ حوالي 117 رحلة في اليوم الواحد وأن قيمتها المادية تصل إلى 58 مليون ريال (حوالي 16 مليون دولار) يومياً.

ونقلت صحيفة "الوطن" اليوم الخميس عن خبير الطيران السعودي الكابتن سليمان الصالح تأكيده أنه بموجب اتفاقية "شيكاغو" تتمتع كل دولة بسيادة كاملة وحصرية على المجال الجوي الموجود فوق أراضيها، ويحق لها منع أي طائرة من دخول مجالها الجوي.