الاتصالات السعودية تحصل على ترددات إضافية 15 عاماً بقيمة 2.5 مليار

(أريبيان بزنس/وكالات) - أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC)، اليوم الخميس، أنها حصلت على إشعار من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأربعاء يتضمن فوزها في المزاد الخاص بالترددات الذي نظمته وأشرفت عليه الهيئة في النطاقين 700 و1800 ميجا هيرتز.
وقالت الاتصالات السعودية -أكبر شركة اتصالات في المملكة وعموم الخليج من حيث القيمة السوقية- في بيان على موقع "تداول" إنها حصلت بموجب الإشعار "على ترددات راديوية بعرض (2*15) في النطاق (700) ميجاهيرتز الذي يعتبر من أكثر النطاقات فعالية نظراً لخصائصه المتميزة في التغطية مقارنة بالنطاقات الأخرى".
كما حصلت الشركة "على ترددات راديوية بعرض (2*8) في النطاق (1800) ميجاهيرتز، وذلك لمدة 15 عاماً تبدأ من 2018/1/1، وبقيمة إجمالية تبلغ 2,507 مليون ريال يدفع منها 30% (حوالي 752 مليون ريال) خلال عام 2017 والباقي يدفع خلال 10 سنوات على دفعات متساوية ابتداءً من عام 2019 وبتمويل ذاتي من مصادر الشركة، ومن المتوقع أن لا يترتب على هذا الشراء اثر جوهري على نتائج الشركة".
وقال الشركة في البيان إن حصولها "على هذه الترددات مهم جداً لدعم خطة الشركة نحو تقديم أفضل خدمات الاتصالات وخصوصاً خدمات النطاق العريض ذات السرعات العالية كما سيمكن الشركة من استيعاب التزايد المستمر في حركة الانترنت وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتلبية تطلعاتهم الحالية والمستقبلية من خلال تقديم أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يتماشى مع إستراتيجية الشركة في تحسين وتطوير شبكات النطاق العريض عالي السرعة لتحقيق المنظومة الرقمية المتكاملة في المملكة وبناء اقتصاد رقمي يهدف إلى إثراء المجتمع السعودي ويسهم في تحقيق خطط التحول الوطني 2020 المنبثقة عن رؤية المملكة 2030".المزيد من أخبار السعودية
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