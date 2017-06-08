الاتصالات السعودية تحصل على ترددات إضافية 15 عاماً بقيمة 2.5 مليار

(أريبيان بزنس/وكالات) - أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC)، اليوم الخميس، أنها حصلت على إشعار من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأربعاء يتضمن فوزها في المزاد الخاص بالترددات الذي نظمته وأشرفت عليه الهيئة في النطاقين 700 و1800 ميجا هيرتز.

وقالت الاتصالات السعودية -أكبر شركة اتصالات في المملكة وعموم الخليج من حيث القيمة السوقية- في بيان على موقع "تداول" إنها حصلت بموجب الإشعار "على ترددات راديوية بعرض (2*15) في النطاق (700) ميجاهيرتز الذي يعتبر من أكثر النطاقات فعالية نظراً لخصائصه المتميزة في التغطية مقارنة بالنطاقات الأخرى".