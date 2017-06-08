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سياسة واقتصاد

موبايلي السعودية تستحوذ على المزيد من الطيف الترددي بـ 422 مليون

أريبيان بزنس
الخميس، 8 يونيو 2017
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موبايلي السعودية تستحوذ على المزيد من الطيف الترددي بـ 422 مليون

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية عن تمكنها من الحصول على MHz 2x5 من الطيف الترددي في نطاق 1800 ميجاهرتز مقابل مبلغ 422 مليون ريال (112.5 مليون دولار) وذلك من خلال مشاركتها في المزاد الذي نظمته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

 

وقالت "موبايلي" -ثاني أكبر مشغل للاتصالات في المملكة- في بيان نشره موقع "تداول" إنه "سيتم دفع هذا المبلغ كدفعات سنوية، وسداد أول دفعة بنسبة 30 بالمئة مبلغ وقدره 253 مليون ريال سعودي خلال 2017، ومتبقي المبلغ كدفعات سنوية بنسبة 7 بالمئة على مدى 10 سنوات".

 

وتابعت "جاء هذا الاستحواذ على الطيف الترددي، بعد اختتام مزاد أجرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المعلن عنه بتاريخ 06/06/2017. أصبح إجمالي الطيف الترددي بعد هذا الاستحواذ في النطاق 1800 ميجاهيرتز للشركة يضم 20 ميجاهيرتز. كما أن زين تمتلك ترددات إضافية في نطاق 900 ميجاهيرتز ونطاق 2100 ميجاهيرتز".

 

وأضافت "أن الطيف الترددي يعد أحد أهم الأصول لمشغلي شبكات الهواتف المتنقلة بالنظر إلى ما تشهده المملكة من ارتفاع الطلب على خدمات البيانات ذات السرعة العالية، تدشين المزيد من الطيف الترددي يمكن شركات الاتصالات من تقديم خدمات أفضل، وإثراء تجربة المشتركين".

 

وتوقعت الشركة "أن يزيد الطيف الترددي الجديد من قدرة شبكة الجيل الرابع لزين بنسبة 50٪ مما يمنح مشتركي زين ما يصل إلى 80 بالمئة زيادة في سرعة التحميل وتقليص الازدحام على الشبكة، دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في البنية التحتية. مما سيحسن جودة الخدمة ويعزز تجربة المشتركين، دون الحاجة إلى تغيير أي إعدادات على هواتفهم اللاسلكية الأجهزة اللوحية وأجهزة الراوتر".

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