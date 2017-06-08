موبايلي السعودية تستحوذ على المزيد من الطيف الترددي بـ 422 مليون

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية عن تمكنها من الحصول على MHz 2x5 من الطيف الترددي في نطاق 1800 ميجاهرتز مقابل مبلغ 422 مليون ريال (112.5 مليون دولار) وذلك من خلال مشاركتها في المزاد الذي نظمته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقالت "موبايلي" -ثاني أكبر مشغل للاتصالات في المملكة- في بيان نشره موقع "تداول" إنه "سيتم دفع هذا المبلغ كدفعات سنوية، وسداد أول دفعة بنسبة 30 بالمئة مبلغ وقدره 253 مليون ريال سعودي خلال 2017، ومتبقي المبلغ كدفعات سنوية بنسبة 7 بالمئة على مدى 10 سنوات".