47 مليون بريطاني ينتخبون اليوم حكومتهم المقبلة

يتواجه اليوم حزب المحافظين اليميني الحاكم بأغلبيّة في البرلمان البريطاني المنحلّ، و«حزب العمّال» صاحب أكبر كتلة معارضة عندما يدلي قرابة 47 مليوناً من الناخبين البريطانيين اليوم في صناديق الاقتراع بأصواتهم لاختيار ممثليهم في البرلمان المقبل لتحديد الفائزين بالمقاعد الـ650 التي ينافس عليها أكثر من 3300 مرشح في كافة مقاطعات المملكة المتحدة، بما فيها اسكتلندا وإيرلندا الشماليّة.

تخوض بريطانيا انتخابات برلمانية جديدة تثار فيها قضايا الأمن، الاقتصاد، السياسة، العلاقة مع الاتحاد الأوروبين وكل هذه تشغل بال الناخب البريطاني وهي قضايا كافية لتحرّك الشارع البريطاني مما يبشر بمشاركة شبابية كثيفة قد تفوق نسبة إجمالي المشاركين بانتخابات عام 2015 والتي وصلت إلى 66.1%، وعُدّت وقتها الأعلى منذ 18 عاماً.

ستفتح مراكز الاقتراع من الساعة السابعة الى الساعة 22,00 (06,00 الى 21,00 ت غ) في المملكة المتحدة التي هزتها ثلاثة اعتداءات اسفرت عن سقوط 35 قتيلا خلال اقل من ثلاثة اشهر بحسب ا ف ب. وقالت السلطات انها ستفرض اجراءات امنية "بالغة المرونة" في لندن ليتاح نشر قوات للشرطة بالسرعة القصوى، بعد خمسة ايام على اعتداء اسفر عن سقوط ثمانية قتلى في العاصمة البريطانية. ولن تصدر اي ارقام عن استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع قبل انتهاء التصويت. اما النتيجة النهائية فيفترض ان تعلن فجر الجمعة. ويجري هذا الاقتراع قبل ثلاث سنوات من انتهاء ولاية رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي التي تأمل في تعزيز اغلبيتها في مجلس العموم لتتمكن من التفاوض من موقع قوة بشأن بريكست مع الدول ال27 الاخرى في الاتحاد الاوروبي.