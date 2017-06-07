البرلمان التركي يوافق على نشر قوات في قطر

وافق البرلمان التركي اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتيح نشر قوات في قاعدة عسكرية تركية بقطر في تحرك يهدف فيما يبدو لدعمها في مواجهة عزلة دبلوماسية وتجارية من بعض من أكبر القوى في الشرق الأوسط.



