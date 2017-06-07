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سياسة واقتصاد

البرلمان التركي يوافق على نشر قوات في قطر

أريبيان بزنس
الأربعاء، 7 يونيو 2017
البرلمان التركي يوافق على نشر قوات في قطر

وافق البرلمان التركي اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتيح نشر قوات في قاعدة عسكرية تركية بقطر في تحرك يهدف فيما يبدو لدعمها في مواجهة عزلة دبلوماسية وتجارية من بعض من أكبر القوى في الشرق الأوسط.

 


وقطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية يوم الاثنين متهمة الإمارة بدعم جماعات متشددة. وتنفي قطر هذه الاتهامات.

وحظي مشروع القانون، الذي صيغ قبل الخلاف، بتأييد 240 نائبا خاصة مع دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري القومي المعارض للمشروع.

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