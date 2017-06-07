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سياسة واقتصاد

أكبر شركة تبغ بالعالم تسدد 100 مليون دولار للشرقية للدخان المصرية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 7 يونيو 2017
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أكبر شركة تبغ بالعالم تسدد 100 مليون دولار للشرقية للدخان المصرية

قال أحمد الشرقاوي مدير العلاقات الحكومية في شركة فيليب موريس لصناعة التبغ، الوحدة المصرية للمجموعة الأمريكية، إن شركته ستسدد حوالي 100 مليون دولار للشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) التي تحتكر صناعة السجائر في مصر نهاية يونيو/حزيران.


ووفقاً لوكالة رويترز، أضاف "الشرقاوي" للصحفيين الليلة الماضية خلال حفل سحور الشركة في القاهرة "سنسدد حوالي 100 مليون دولار مديونيتنا للشرقية للدخان نهاية هذا الشهر وفقا للاتفاق معهم".

 

وقال أيضاً إن "المديونية عن فترة تقترب من العام من منتصف العام الماضي وحتى الآن".

 

وتصنع فيليب موريس، شركة التبغ الدولية الأكبر في العالم، منتجاتها في مصر من خلال شراكة مع الشركة الشرقية للدخان.

 

ووجدت فيليب موريس صعوبة في دفع مستحقات الشركة المصرية الحكومية بالدولار منذ منتصف العام الماضي في ظل أزمة عملة كانت تعاني منها البلاد.

 

ولكن منذ قيام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بدأت البنوك في توفير الدولار اللازم للشركات والمصانع.

 

وقال "الشرقاوي" إن شركته لا تعاني من أزمة في توفير العملة الصعبة حالياً وإن "مشكلة تحويل الأرباح للشركة الأم تم حلها بشكل جزئي".

 

وقامت الشرقية للدخان في وقت سابق من هذا العام بتعديل تعاقدها مع فيليب موريس، التي تستحوذ على حصة سوقية في مصر تبلغ نحو 25 بالمئة، يتضمن السداد بالجنيه المصري اعتباراً من أول مارس/آذار وحتى 28 فبراير/شباط 2018 بسعر 18 جنيهاً للدولار مع زيادة الطاقة الإنتاجية لنحو 20 مليار سيجارة سنوياً.

 

وتقوم الشرقية للدخان بتصنيع السجائر للشركات الأجنبية العاملة في مصر وتوزيعها لصالحها مقابل نسبة من المبيعات. وتوفر الشركات الأجنبية الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها في مصر.

 

وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70 بالمئة مقابل 30 بالمئة للشركات الأجنبية الأخرى.

 

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