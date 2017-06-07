الشورى السعودي يطالب "نزاهة" بدراسة الفساد في القطاع الخاص وتأثيره على القطاع العام

(أريبيان بزنس/ وكالات) - طالب مجلس الشورى السعودي (البرلمان) أمس الثلاثاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدراسة واقع الفساد في القطاع الخاص ومدى تأثيره على القطاع العام في المملكة.

كما طالب المجلس "الهيئة" بالعمل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على إنشاء مؤسسات وجمعيات غير حكومية متعددة الأغراض لمكافحة الفساد وحماية النزاهة.

ووصفت عضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان في مداخلتها ترتيب السعودية على مستوى العالم على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية بـ "الصادم"، وقالت "صُدمنا حين ظهر في ٢٠١٥ أن مركزنا هو الـ ٤٨ في مؤشر مدركات الفساد، وتضاعفت صدمتنا في ٢٠١٦ حين حلت المملكة في المرتبة الـ 62".

وكانت السعودية شكلت هيئة نزاهة في العام 2011 في إطار جهودها لتعزيز الثقة في الحكومة في الوقت الذي كانت تشهد فيه المنطقة اضطرابات عارمة انتهت بالإطاحة بعدد من الحكومات.