مصر تحذر قطر لأجل عمالها

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن الحكومة المصرية تضع في حساباتها العاملين في قطر قبل قرار قطع العلاقات معها.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية على موقعها الإلكترونية عن "وهب الله" قوله "إذا حدث لهم أي شيء لن نسكت على ذلك"، مشيراً إلى أن العمالة المصرية بقطر عددها كبير هناك ومن الصعب الاستغناء عنها، قائلاً "إذا حدث فالدولة ستوفر لهم وظائف في مصر أو في الدول الشقيقة".