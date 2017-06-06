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سياسة واقتصاد

مصر تحذر قطر لأجل عمالها

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 6 يونيو 2017
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مصر تحذر قطر لأجل عمالها

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال النائب محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن الحكومة المصرية تضع في حساباتها العاملين في قطر قبل قرار قطع العلاقات معها.

 

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية على موقعها الإلكترونية عن "وهب الله" قوله "إذا حدث لهم أي شيء لن نسكت على ذلك"، مشيراً إلى أن العمالة المصرية بقطر عددها كبير هناك ومن الصعب الاستغناء عنها، قائلاً "إذا حدث فالدولة ستوفر لهم وظائف في مصر أو في الدول الشقيقة".

 

وأضاف "وهب الله" أنه على مصر أن تطالب منظمة العمل الدولية بتفعيل المادة 22 من الاتفاقية رقم 158 الخاصة بحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لحماية حقوق العمالة المصرية في قطر، وهي الاتفاقية التي تضع قواعد لحماية العمال و أسرهم من التعرض لأي انتقام بسبب قطع العلاقات وحفظ حقوقهم.

 

وذكرت تقارير أن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة قام بتكثيف الجهود وجمع بيانات يومية وتنشيط مكاتب التشغيل على مستوى الجمهورية وعمل حصر للوظائف المتاحة بمختلف المهن والتخصصات بالشركات والمصانع، لمواجهة احتمالية عودة أي عمالة مصرية من دولة قطر.

 

وكان "سعفان" قد قدر عدد العاملين المصريين في قطر بنحو 225 ألف شخص.

 

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قررت، أمس الاثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر.

 

كما قررت الرياض إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي.

 

 

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