لجنة بالشورى السعودي تتخوف من إمكانية استغلال المادة 77

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أبدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى السعودي (البرلمان) مخاوفها من استغلال بعض جهات العمل للمادة 77 من نظام العمل للاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين ما ينعكس سلباً على الإستراتيجية الأولى للتوظيف بالمملكة.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، طالبت اللجنة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه، بما يكفل اتخاذ التدابير التي تحول دون الفصل غير المشروع.