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سياسة واقتصاد

وفاة عدنان خاشقجي وسيط صفقات السلاح الأشهر في تاريخ السعودية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 6 يونيو 2017
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وفاة عدنان خاشقجي وسيط صفقات السلاح الأشهر في تاريخ السعودية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الثلاثاء إن الملياردير السعودي وتاجر السلاح عدنان خاشقجي توفي في لندن عن عمر يناهز 82 عاماً.

 

ونقلت (بي.بي.سي) عن أسرة خاشقجي قولها في بيان إنه توفي أثناء خضوعه للعلاج من مرض الشلل الرعاش (باركنسونز).

 

وصار عدنان خاشقجي واحداً من أغنى الرجال في العالم في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين من خلال الوساطة في صفقات سلاح دولية.

 

وبرز اسم عدنان خاشقجي من خلال الأدوار التي لعبها كوسيط في صفقات سلاح دولية؛ حيث برز في هذا الميدان خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وكان من أهم زبائنه شركة لوكهيد كوربريشن، ورايثون، وشركتا غرومان ونورثروب.

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