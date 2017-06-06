موريتانيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

قالت الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الثلاثاء إن موريتانيا أعلنت رسميا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وذلك بعد أن قطعت دول أبرزها السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر أمس الاثنين متهمة إياها بدعم الإرهاب.

وقالت الوكالة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء، نقلا عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون "قررت حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر" وأرجعت ذلك إلى سياستها في المنطقة التي ارتبطت "بدعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة وعملت على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية".

وفي وقت سابق اليوم قرر الأردن خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر على خلفية الأزمة نفسها.

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