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سياسة واقتصاد

الأردن يقرر خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر ويلغي ترخيص الجزيرة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 6 يونيو 2017
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الأردن يقرر خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر ويلغي ترخيص الجزيرة

اعلنت الحكومة الاردنية اليوم تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر والغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة.

ونقلت بترا، الوكالة الأردنية للأنباء، عن وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قوله "بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وبين قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر والغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة".

وأكد الوزير الاردني أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والتقاء الدول العربية على السياسات التي تنهي أزمات منطقتنا العربية، وتجمع مساعيها على حماية الدولة الوطنية وبناء المستقبل الآمن المستنير لشعوبنا أولويات ستبقى المملكة تبذل أقصى جهودها لتحقيقها.

وأعرب المومني عن أمل الحكومة الاردنية بتجاوز هذه المرحلة المؤسفة، وحل الأزمة على ارضية صلبة تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل لشعوبنا.

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