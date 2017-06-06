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سياسة واقتصاد

الخطوط المغربية تلغي رحلات عبر الدوحة إلى دول عربية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 6 يونيو 2017
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الخطوط المغربية تلغي رحلات عبر الدوحة إلى دول عربية

أعلنت الخطوط الجوية الملكية المغربية، الثلاثاء، إلغاء الرحلات عبر الدوحة إلى دولة الإمارات والسعودية واليمن ومصر وذلك في أعقاب قرار تلك الدول بقطع العلاقات مع قطر.

ووفق سكاي نيوز عربية، يأتي إلغاء هذه الرحلات بعد قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسب دعمها للجماعات الإرهابية وعلاقاتها مع إيران وميليشياتها.

وأضافت الوكالة إن الرحلات الجوية للخطوط الملكية المغربية عبر الدوحة إلى تلك الدول لا يمكن ضمانها وقال قسم خدمة العملاء بالشركة إن تلك الرحلات لم تعد متاحة، وفق رويترز.

كما قررت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية، الثلاثاء، إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية، وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، فيما يشكل ضربة جديدة للشركة القطرية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أعلنت هي الأخرى إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان.

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