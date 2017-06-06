تنفيذ أول خطاب اعتماد باليوان الصيني في السعودية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - نفذ مصرف الراجحي السعودي -أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية- الأسبوع الماضي أول عملية اعتماد خطاب متوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية بالعملة الصينية (اليوان) في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي.
وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، قبل أيام، إن هذه "العملية الرائدة" تعد "حقبة جديدة من التعاملات التجارية بعملات جديدة في السوق السعودي، إذ دخلت عملة اليوان عالم التجارة الدولية بعد قيام المصرف المركزي الصيني بتحرير العملة الصينية (اليوان) مع العلم أن دولة الصين تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين مع السعودية".
وسيتمكن مصرف الراجحي من توفير خيارات متعددة لعملائه من المستوردين والمصدرين للتعامل مع عملائهم في الصين من خلال عملة اليوان، حيث ستخدم هذه الميزة عملاء المصرف بتسريع الحوالات المصرفية بالعملة الصينية إلى الموردين في الصين وتخدم عملاء المصرف بالحصول على أسعار صرف تنافسية.
ويتيح مصرف الراجحي اليوان في جميع منتجات التجارة الدولية مثل خطابات الاعتماد والتحصيلات المستندية والضمانات الأجنبية.
وتتعرض البنوك السعودية لضغوط للتكيف مع تقلص إنفاق الحكومة والأفراد بعد أن تمتعت لسنوات بمزايا النمو الكبير في القروض والإيداعات الرخيصة الثمن المتحققة من إيرادات الحكومة النفطية.
واعتاد مصرف الراجحي على الخدمات المصرفية للأفراد والتي يحقق منها 70 بالمئة من حجم أصوله البالغ 330.5 مليار ريال (88 مليار دولار) وما يتراوح بين 55 و60 بالمئة من إيراداته.
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