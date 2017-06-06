تنفيذ أول خطاب اعتماد باليوان الصيني في السعودية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - نفذ مصرف الراجحي السعودي -أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية- الأسبوع الماضي أول عملية اعتماد خطاب متوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية بالعملة الصينية (اليوان) في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي.





وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية، قبل أيام، إن هذه "العملية الرائدة" تعد "حقبة جديدة من التعاملات التجارية بعملات جديدة في السوق السعودي، إذ دخلت عملة اليوان عالم التجارة الدولية بعد قيام المصرف المركزي الصيني بتحرير العملة الصينية (اليوان) مع العلم أن دولة الصين تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين مع السعودية".