ترامب يقول إن زعماء عرب حذروه من أن قطر تمول متطرفين

الدوحة/دبي 6 يونيو حزيران (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن زعماء ممن التقى بهم خلال جولة في الشرق الأوسط حذروه من أن قطر تمول "الفكر المتطرف" بعد أن طالبهم باتخاذ إجراءات لوقف تمويل الجماعات المتشددة.

وقال إن زيارته للشرق الأوسط "تؤتي ثمارها بالفعل" إذ أوفى زعماء إقليميون بوعودهم باتخاذ موقف صارم من تمويل الجماعات المتشددة.

وكانت تعليقات ترامب التي وردت على تويتر أول تصريحات له عن الخلاف بين قطر ودول عربية كبرى بسبب اتهامها بدعمها لإيران وجماعات إسلامية متشددة وجاءت في الوقت الذي يسافر فيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة العربية السعودية اليوم للوساطة والعمل على رأب الصدع.