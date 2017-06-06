سلطة دبي الملاحية ترحب بافتتاح رابع أكبر مكتب عالمي لـ "كلاركسونز بلاتو"

أشادت "سلطة مدينة دبي الملاحية" بجهود "كلاركسونز بلاتو" (Clarksons Platou) في توسعة مقرها في دبي، مؤكدةً التزامها المستمر بتفعيل الشراكة الاستراتيجية المتينة مع القطاع الخاص، باعتبارها أولوية قصوى لتعزيز تنافسية التجمع البحري الذي يسير قدماً للوصول إلى صدارة التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وتميزاً وشمولية في العالم.

وجاء ذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي للمكتب الجديد الواقع في "جولد تاور" (Gold Tower)،وفق بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، والذي أقيم بحضور نخبة من الشخصيات الحكومية وصناع القرار ورواد القطاع البحري وكبار المسؤولين التنفيذيين، وعلى رأسهم عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، ونوفل الجوراني، رئيس "مكتب دبي للتجمع البحري"، وعصام بلّه، مدير عام "كلاركسونز بلاتو- دبي"، وسط التأكيد على تضافر الجهود المشتركة للاستفادة من ريادة دبي كمركز رئيس للأعمال والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتنبثق أهمية المكتب الجديد من كونه رابع أكبر مكتب للشركة العالمية الرائدة في تزويد خدمات الشحن البحري المتكاملة، بعد مكتب لندن وأوسلو وسنغافورة. وتعكس الخطوة الأخيرة الثقة الدولية المتنامية بدور دبي كقوة مؤثرة على الخارطة البحرية العالمية، مدعومة بمقومات تنافسية عالية وضعتها في المرتبة العاشرة عالمياً ضمن "قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم لعام 2017" والمرتبة الخامسة من حيث الجاذبية والتنافسية. ويوفر المكتب الجديد منصة مثالية لتوسعة العمليات التشغيلية لـ "كلاركسونز بلاتو" ضمن أسواق الشرق الأوسط والهند ومصر والمغرب، لا سيّما فيما يتعلق بخدمات الوساطة ضمن قطاع الشحن البحري للبضائع الجافة والمنتجات المتخصصة وأسواق أعالي البحار (الأوفشور).

ورحّب عامر علي، المدير التنفيذي في "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بتوسعة مكتب "كلاركسونز بلاتو" والذي يوفر مقراً رئيسياً لإدارة العمليات التشغيلية الإقليمية انطلاقاً من دبي، التي باتت وجهة مختارة لكبرى الشركات البحرية الرائدة عالمياً، مؤكداً التزام السلطة البحرية بدعم المكتب الجديد باعتباره إضافة هامة لجهود تعزيز السمعة المرموقة والمقومات التنافسية المميزة للقطاع البحري المحلي، الذي يزخر بفرص واعدة تلبي تطلعات المستثمرين الإقلميين والدوليين على السواء.

وأضاف علي: "يمثل هذا اللقاء تجسيدا عمليا لجهود مكتب دبي للتجمع البحري في التواصل مع أقطاب القطاع البحري، إذ نسعى من جانبنا لبناء شراكة مثمرة ومتينة مع "كلاركسونز بلاتو"، التي تمتلك باعاً طويلاً وتاريخاً حافلاً بالريادة والنجاح والتميز في عالم الخدمات البحرية على مدى أكثر من قرن ونصف من الزمن. ولن ندخر جهداً لتوطيد جسور التعاون البنّاء مع رواد القطاع الخاص، في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز مكامن القوة وبناء قطاع بحري آمن ومستدام يتّسم بالشمولية والتجدّد والقدرة على دعم مسيرة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة."

من جهته، قال عصام بله، مدير عام "كلاركسونز بلاتو- دبي": "يشرفنا اتخاذ دبي مقرا لمكتبنا الجديد الذي يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، كونه دفعة قوية باتجاه إنجاح خططنا التوسعية الطموحة بالاستفادة من الإمكانات العالية المتاحة في إمارة دبي، التي تتسم ببنية تحتية وتشريعية متطورة وبيئة مشجعة على الأعمال والاستثمار ومقومات تنافسية على صعيد الموانئ والخدمات البحرية وتشغيل وصيانة السفن البحرية العملاقة، التي تجعلها في مصاف أفضل المراكز البحرية في العالم. وبالنظر إلى موقعها الاستراتيجي كصلة وصل بين الشرق والغرب، توفر دبي البوابة المثالية بالنسبة لنا لخدمة قاعدتنا الممتدة من العملاء في منطقة الشرق الأوسط. ونتطلع بثقة حيال مكتبنا الجديد الذي يعتبر رابع أكبر مكتب لنا من بين 49 مكتباً منتشراً في مختلف أنحاء العالم، كونه سيفتح لنا آفاقاً رحبة لإدارة عملياتنا التشغيلية في الشرق الأوسط بكفاءة تامة، انطلاقاً من إحدى التجمعات البحرية الأكثر جاذبية وتنافسية في العالم."

ويجدر الذكر بأنّ "كلاركسونز بلاتو"، التي تأسست في العام 1852، تعد إحدى أبرز الشركات العالمية الرائدة في توفير الخدمات والاستشارات والخبرات البحرية المتكاملة، مدعومةً بشبكة واسعة من المكاتب الفرعية التي يصل عددها حالياً إلى 49 مكتب في 21 دولة حول العالم.