أمير الكويت يزور جدة للوساطة بين السعودية وقطر

أشارت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير البلاد توجه اليوم الثلاثاء إلى السعودية فيما وصفه مسؤولون خليجيون في وقت سابق بأنها زيارة لإجراء محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بشأن النزاع الخليجي العربي مع قطر.

ولفتت الوكالة إلى أن زيارة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى جدة بأنها "زيارة أخوية". ويلعب الشيخ صباح دور الوسيط بين قطر ودول عربية أخرى في الخليج منها السعودية قطعت علاقتها الدبلوماسية مع قطر وأغلقت المجالات الجوية والبحرية والبرية معها.

يأتي ذلك فيما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موافقتها على موقف السعودية والإمارات من قطر وقطع العلاقات الدبلوماسية معها بسبب اتهامها بتمويل الإرهاب في تغريدات نشرها على تويتر.

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