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سياسة واقتصاد

ترامب يؤيد السعودية والإمارات حول قطر

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 6 يونيو 2017
ترامب يؤيد السعودية والإمارات حول قطر

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ دقائق تغريدة على حسابه على تويتر يؤيد فيها فيما يبدو تحرك السعودية والإمارات حول قطر، واضاف أنه حذر خلال زيارته للشرق الأوسط من تمويل "الفكر المتطرف" وإن زعماء بالمنطقة أشاروا إلى قطر.

 

وقال ترامب  إنه قال لشركائه في الشرق الأوسط أن:" لا يمكن أن يستمر تمويل الفكر المتشدد، وهم أشاروا إلى قطر"

 


وأعلنت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين أمس الاثنين قطع جميع العلاقات مع قطر، أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، بما في ذلك خطوط النقل.

وكان ترامب ناشد الزعماء العرب والمسلمين في الرياض "طرد" الإرهابيين كما أشار إلى إيران بوصفها مصدرا رئيسيا لتمويل ودعم الجماعات المتشددة بحسب رويترز التي نقلت تصريح مسؤول أمريكي كبير اليوم وقال فيه "هناك إقرار بأن بعض السلوكيات القطرية تثير القلق ليس فقط لدى جيرانها الخليجيين ولكن لدى الولايات المتحدة أيضا"..

 

وقالت مارسيل وهبة وهي سفيرة أمريكية سابقة في الإمارات ورئيسة معهد دول الخليج العربية في واشنطن إن الولايات المتحدة لها نفوذ لكنها ستستخدمه بحكمة بحسب رويترز.

وأضافت "الولايات المتحدة ستتحرك ولكن كيف ستفعل ذلك؟ أعتقد أنه سيكون تحركا هادئا للغاية ووراء الكواليس. لا أظن كثيرا أننا سنجلس على الهامش وندع الأزمة تتفاقم"

 

 

 

 

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