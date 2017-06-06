ترامب يؤيد السعودية والإمارات حول قطر

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ دقائق تغريدة على حسابه على تويتر يؤيد فيها فيما يبدو تحرك السعودية والإمارات حول قطر، واضاف أنه حذر خلال زيارته للشرق الأوسط من تمويل "الفكر المتطرف" وإن زعماء بالمنطقة أشاروا إلى قطر.

وقال ترامب إنه قال لشركائه في الشرق الأوسط أن:" لا يمكن أن يستمر تمويل الفكر المتشدد، وهم أشاروا إلى قطر"