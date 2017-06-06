السعودية تلغي جميع التراخيص الممنوحة للخطوط القطرية

قررت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان وسحب التراخيص الممنوحة من الهيئة لجميع موظفي الخطوط القطرية.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس) فإن الهيئة دعت جميع المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكرهم من وإلى دولة قطر إلى التواصل مع الناقلات الجوية أو وكيل السفر عبر الموقع الإلكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض.