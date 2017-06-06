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سياسة واقتصاد

السعودية تلغي جميع التراخيص الممنوحة للخطوط القطرية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 6 يونيو 2017
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السعودية تلغي جميع التراخيص الممنوحة للخطوط القطرية

قررت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع التراخيص الممنوحة للخطوط الجوية القطرية وإقفال جميع مكاتبها بالمملكة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان وسحب التراخيص الممنوحة من الهيئة لجميع موظفي الخطوط القطرية.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس) فإن الهيئة دعت جميع المسافرين الذين قاموا بشراء تذاكرهم من وإلى دولة قطر إلى التواصل مع الناقلات الجوية أو وكيل السفر عبر الموقع الإلكتروني لاستعادة التذاكر أو التعويض.

 

وكانت الحكومة السعودية قررت، أمس الاثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر. كما قررت إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى قطر، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي.

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