الإمارات: الإنتهاء من تعريب الفواتير بالقطاعين التجاري والخدمي نهاية 2017

طالبت وزارة الإقتصاد بدولة الإمارات منافذ الدوائر الاقتصادية باتخاذ إجراءات أكثر فعالية للانتهاء من تعريب الفواتير بنسبة 100% بالقطاع التجاري والخدمي بنهاية العام الجاري، بعد أن أظهرت نتائج دراسة الوزارة التزام 82 % من المنافذ التجارية بتعريب فواتير الشراء.

وعقدت وزارة الاقتصاد اجتماعات مع الجهات المختصة بالدواء لتوفير نشرات أدوية باللغة العربية وتوظيف أفراد ناطقين باللغة العربية في المطاعم والمحال التجارية، حسب ما كشف الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.

أوضح النعيمي، وفقا لصحيفة الإتحاد، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوسع بتنفيذ قرار إلزام القطاعات التجارية والخدمية بتعريب الفواتير والملصقات، واستخدام اللغة العربية في وظائف الاستقبال ومراكز الاتصال، وتطبيق هذا الإلزام على مجالات عديدة أخرى لحماية حقوق المستهلكين المتحدثين بالعربية من المواطنين والمقيمين والسياح، ورفع مستوى رضاهم.