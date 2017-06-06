السعودية: 46% من مهنيي القطاع الخاص يتوقعون زيادة رواتبهم

(أريبيان بزنس/ وكالات) - توقع 46 بالمئة من المهنيين في القطاع الخاص في سوق العمل بالسعودية زيادة في مرتباتهم خلال أو نهاية العام الحالي 2017 فيما يرغب الـ54 بالمئة المتبقية الحصول على وظيفة جديدة في ذات القطاع.





وأوضح استبيان قام به موقع الوظائف "بيت. كوم"، مؤخراً، أن 46 بالمئة من المهنيين المشاركين في الاستبيان يتوقعون الحصول على زيادة على الراتب في 2017، وأن يخططون للبحث عن وظيفة أخرى في القطاع عينه خلال الـ12 شهرا المقبلة.