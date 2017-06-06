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سياسة واقتصاد

السعودية: 46% من مهنيي القطاع الخاص يتوقعون زيادة رواتبهم

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 6 يونيو 2017
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السعودية: 46% من مهنيي القطاع الخاص يتوقعون زيادة رواتبهم

(أريبيان بزنس/ وكالات) - توقع 46 بالمئة من المهنيين في القطاع الخاص في سوق العمل بالسعودية زيادة في مرتباتهم خلال أو نهاية العام الحالي 2017 فيما يرغب الـ54 بالمئة المتبقية الحصول على وظيفة جديدة في ذات القطاع.


 وأوضح استبيان قام به موقع الوظائف "بيت. كوم"، مؤخراً، أن 46 بالمئة من المهنيين المشاركين في الاستبيان يتوقعون الحصول على زيادة على الراتب في 2017، وأن يخططون للبحث عن وظيفة أخرى في القطاع عينه خلال الـ12 شهرا المقبلة.

 

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 21 بالمئة من المشاركين فيه يجدون بأن ولاءهم تجاه شركتهم يرتبط بالكامل بالراتب الذي يحصلون عليه، بينما رأى 34 بالمئة بأن الراتب لا يلعب أي دور على الإطلاق في ذلك، وإلى جانب الراتب برزت الإدارة، والبيئة المرحة في العمل، وفرص التدرب والتقدم الوظيفي، كأهم العوامل التي تزيد من مستويات ولاء الموظفين في القطاع الخاص بالمملكة.

 

أبرز المزايا

 

أشارت نتائج الاستبيان إلى أبرز المزايا التي يحصل عليه العاملون في القطاع الخاص، التأمين الصحي الذي يحصل عليه جميع موظفي القطاع، موضحة أن 55 بالمئة منهم يحصلون على تأمين صحي شخصي، و44 بالمئة تأمين صحي لكافة أفراد العائلة، بالإضافة إلى العمولات والبدلات المالية المختلفة حيث وصلت نسبة الذين يتقاضون رواتبهم الأساسية مع مزايا وبدلات أخرى 77 بالمئة، فيما 23 بالمئة من الموظفين يحصلون على راتب أساسي فقط.

 

وأوضح نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم سهيل المصري، أن الراتب يعد أحد أهم العوامل بالنسبة للموظفين والباحثين العمل، وأن هذا الاستبيان يسلط الضوء على معدلات الرواتب والادخار والنفقات في سوق العمل، مضيفا بأن هذه النتائج تهدف إلى تزويد أصحاب العمل بلمحة حول مستويات رضا الموظفين عن رواتبهم وزياداتهم السنوية.

 

وكان أحدث إحصاء حكومي أظهر، قبل أيام، ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص في السعودية بنسبة 2 بالمئة ليصل عددهم إلى 10.8 مليون موظف بنهاية العام 2016.  وبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص نحو 1.81 مليون ما يمثل نسبة 16 بالمئة من إجمالي العاملين بالقطاع، فيما بلغ عدد الأجانب نحو 8.96 مليون موظف.

 

الزيادة في الراتب

 

46 بالمئة يتوقعون زيادة في مرتباتهم

 

54 بالمئة يخططون لتغيير وظائفهم

 

21 بالمئة يجدون أن الولاء يرتبط بالراتب

 

34 بالمئة لا يجدون ذلك

 

 

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