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سياسة واقتصاد

العاهل السعودي يأمر بصرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القبائل

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 6 يونيو 2017
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العاهل السعودي يأمر بصرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القبائل

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالبدء في صرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القبائل في المملكة وذلك اعتباراً من شهر رمضان الجاري.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك، خلال استقبال الملك سلمان في قصر السلام بجدة أمس الإثنين، أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الـ24، وهم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، وأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، وأمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، وأمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، وأمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، وأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد.

 

وأوصى الملك سلمان أمراء المناطق "بتقوى الله -عز وجل- والاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين، ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم، والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن".

 

واستمع الملك سلمان، خلال الاستقبال، إلى إيجاز من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، عن ما تمت مناقشته من موضوعات خلال اجتماع أمراء المناطق.

 

وكان الأمير محمد بن نايف قد ترأس مساء الأحد الماضي الاجتماع السنوي الـ24 لأمراء المناطق، وأكد خلاله حرص الحكومة على تيسير وتسهيل أمور المواطنين والمقيمين أينما كانوا في إمارات المناطق المختلفة. وقال "إن خادم الحرمين الشريفين يوجهنا دائما بتسخير جميع الإمكانات لتعزيز الأمن وتحقيق التنمية الشاملة وخدمة مصلحة الوطن والمواطن".

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