مجلس الوزراء السعودي يوجه بتوطين سيارات الأجرة بالتطبيقات الذكية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - وجه مجلس الوزراء السعودي هيئة النقل العام -بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- باتخاذ ما يلزم في شأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

كما وجه المجلس هيئة النقل العام - بالتنسيق مع الأمن العام والإدارة العامة للمرور والجهات المعنية ذات العلاقة- بتنظيم ومتابعة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية والتحقق من استيفاء الشركات العاملة في هذا النشاط وسائقي المركبات للاشتراطات اللازمة .