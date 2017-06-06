السعودية توقف التعامل بالريال القطري

(أريبيان بزنس/ وكالات) - طالبت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) كل البنوك العاملة في المملكة بإيقاف شراء الريال القطري وذلك عقب قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين السعودية وقطر أمس الإثنين.

وقالت "ساما" -وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية- إن التوجيه تضمّن منع شراء العملة القطرية والإسراع في بيعها، وذلك بعد قرار قطع العلاقات مع قطر، نافية ما تم تداوله بشأن إيقاف الحوالات بين الحسابات البنكية في السعودية وقطر، حيث أكدت أنه متوفر بالشكل المعتاد، وأن التوجيه الصادر يخص شراء وبيع العملات.