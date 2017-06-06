عربي وباكستاني وراء هجوم جسر لندن الإرهابي

أعلنت الشرطة البريطانية هوية اثنين من منفذي هجوم ليلة السبت الماضي في لندن والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص بحسب بي بي سي. وقالت الشرطة إن المهاجم الأول يدعى كورام بات، 27 عاما، باكستاني المولد من منطقة باركنغ في لندن، وكان معروفا للشرطة وجهاز الأمن الداخلي البريطاني أم آي 5، لكن لم تكن ثمة أي معلومات استخبارية بشأن تخطيطه لهجوم. والمهاجم الثاني يدعى رشيد رضوان، 30 عاما، من المنطقة نفسها ويزعم أنه مغربي-ليبي. وقد قتلت الشرطة هذين الرجلين ورجلا ثالثا بعد أن قتلوا سبعة أشخاص وجرحوا 48 آخرين، إذ قادوا سيارة مستأجرة ليدهسوا بعض المشاة على جسر "لندن بريدج" قبل أن يترجلوا منها ويطعنوا عددا آخر في سوق قريب منه. وتجمع الناس في متنزه قريب من موقع الحادث الاثنين تأبينا للضحايا الذين قتلوا فيه. وقالت دائرة الرعاية الصحية إن 36 من الجرحى ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، حالة 18 منهم حرجة. ولم يكن المهاجم الثاني رضوان، الذي يعمل طباخا ويستخدم اسما ثانيا هو رشيد الخضر، معروفا للشرطة.

وقاد المهاجمون الثلاثة سيارة مستأجرة دهسوا بها بعض المشاة على جسر لندن بريدج قبل أن يترجلوا منها ويطعنوا عددا آخر ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح 48 آخرين.