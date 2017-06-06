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سياسة واقتصاد

عربي وباكستاني وراء هجوم جسر لندن الإرهابي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 6 يونيو 2017
عربي وباكستاني وراء هجوم جسر لندن الإرهابي

أعلنت الشرطة البريطانية هوية اثنين من منفذي هجوم ليلة السبت الماضي في لندن والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص بحسب بي بي سي.  وقالت الشرطة إن المهاجم الأول يدعى كورام بات، 27 عاما، باكستاني المولد من منطقة باركنغ في لندن، وكان معروفا للشرطة وجهاز الأمن الداخلي البريطاني أم آي 5، لكن لم تكن ثمة أي معلومات استخبارية بشأن تخطيطه لهجوم.  والمهاجم الثاني يدعى رشيد رضوان، 30 عاما، من المنطقة نفسها ويزعم أنه مغربي-ليبي.  وقد قتلت الشرطة هذين الرجلين ورجلا ثالثا بعد أن قتلوا سبعة أشخاص وجرحوا 48 آخرين، إذ قادوا سيارة مستأجرة ليدهسوا بعض المشاة على جسر "لندن بريدج" قبل أن يترجلوا منها ويطعنوا عددا آخر في سوق قريب منه.  وتجمع الناس في متنزه قريب من موقع الحادث الاثنين تأبينا للضحايا الذين قتلوا فيه.  وقالت دائرة الرعاية الصحية إن 36 من الجرحى ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، حالة 18 منهم حرجة.  ولم يكن المهاجم الثاني رضوان، الذي يعمل طباخا ويستخدم اسما ثانيا هو رشيد الخضر، معروفا للشرطة.

 

وقاد المهاجمون الثلاثة سيارة مستأجرة دهسوا بها بعض المشاة على جسر لندن بريدج قبل أن يترجلوا منها ويطعنوا عددا آخر ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح 48 آخرين.

ومن ضمن الجرحى أربعة من أفراد الشرطة، اثنان منهم جراحهما خطيرة.

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