السعودية: إحالة 122 قضية تستر تجاري في الرياض إلى الادعاء العام

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أحالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية نحو 122 قضية متعلقة بنظام مكافحة التستر التجاري في العاصمة الرياض إلى هيئة التحقيق والادعاء العام منذ بداية العام الهجري الحالي وحتى الآن.





ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مصدر مطلع إن قطاع المقاولات العامة من أكثر القطاعات التي تم اكتشاف حالات تستر تجاري بها، وإن نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية بينت تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر.