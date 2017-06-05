اليونان توافق على تمثيل مصر دبلوماسيا في قطر

وافقت اليونان الاثنين على طلب مصر أن تمثلها دبلوماسيا في قطر بعدما قطعت القاهرة علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وفق ما أورد بيان للخارجية اليونانية.

وذكر البيان وفقا لفرانس برس، “خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس ونظيره المصري سامح شكري، طلب الاخير ان تتولى السفارة اليونانية في الدوحة التمثيل الدبلوماسي لمصر، البلد الصديق، في قطر”.

وفي ضوء “العلاقات الودية التقليدية بين اليونان والعالم العربي”، رد كوتزياس “ايجابا على هذا الطلب من نظيره المصري”.