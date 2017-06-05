اليونان توافق على تمثيل مصر دبلوماسيا في قطر

وافقت اليونان الاثنين على طلب مصر أن تمثلها دبلوماسيا في قطر بعدما قطعت القاهرة علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وفق ما أورد بيان للخارجية اليونانية.
وذكر البيان وفقا لفرانس برس، “خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس ونظيره المصري سامح شكري، طلب الاخير ان تتولى السفارة اليونانية في الدوحة التمثيل الدبلوماسي لمصر، البلد الصديق، في قطر”.
وفي ضوء “العلاقات الودية التقليدية بين اليونان والعالم العربي”، رد كوتزياس “ايجابا على هذا الطلب من نظيره المصري”.
وخلص البيان الى ان “اليونان مستعدة للمساهمة باي وسيلة من أجل حسن التعاون والاستقرار الاقليمي”.
واعلنت مصر الاثنين تعليق الرحلات الجوية مع قطر اعتبارا من الثلاثاء بعدما قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الامارة الغنية بالغاز على خلفية اتهامها بدعم “الارهاب”.
وتضم قطر جالية مصرية كبيرة.
وتقيم اليونان العضو في الاتحاد الاوروبي علاقات تقليدية ودية مع كل الدول العربية.المزيد من أخبار اليونان
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