"مؤشر مدراء المشتريات" يؤكد مواصلة تحسن الظروف التجارية بالإمارات

أظهر "مؤشر مدراء المشتريات الرئيس في الإمارات" الذي يصدر عن بنك الإمارات دبي الوطني شهريا أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات شهد مزيدا من التحسن في الشهر الماضي مدفوعا بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة وانخفاض في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وهبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيس "PMI" الخاص بدولة الإمارات ـ وهو مؤشر يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من /56.1/ نقطة في إبريل الماضي إلى /54.3/ نقطة في الشهر الماضي .

وعلى الرغم من أن القراءة الأخيرة تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر إلا أن المؤشر بين توسعا قويا للقطاع الخاص غير المنتج للنفط، وفقا لوكالة أنباء الإمارات