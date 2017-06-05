السعودية تعد لائحة أسعار معيارية لسلع الضريبة الانتقائية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال مدير إدارة الضريبة الانتقائية بالهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية إن العمل جار لإعداد لائحة أسعار معيارية من طرف الهيئة لتكون مرجعاً للتسعير بالنسبة للسلع التي ستطبق عليها الضريبة الانتقائية موضحاً أن الاعتماد في الفترة الراهنة بالنسبة للتحديد مرتبط بمنتج السلعة ومستوردها فقط.

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن "خلاد خريص" إن تطبيق نظام الضريبية الانتقائية على السلع المستهدفة وهي التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، سيكون في اليوم التالي بعد 15 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي يوم 15 رمضان نظراً لأن نشر النظام بالجريدة الرسمية تم في يوم الجمعة 30 شعبان 1438 هـ الموافق 26 مايو/أيار 2007.