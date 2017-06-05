السعودية تعد لائحة أسعار معيارية لسلع الضريبة الانتقائية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال مدير إدارة الضريبة الانتقائية بالهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية إن العمل جار لإعداد لائحة أسعار معيارية من طرف الهيئة لتكون مرجعاً للتسعير بالنسبة للسلع التي ستطبق عليها الضريبة الانتقائية موضحاً أن الاعتماد في الفترة الراهنة بالنسبة للتحديد مرتبط بمنتج السلعة ومستوردها فقط.
ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن "خلاد خريص" إن تطبيق نظام الضريبية الانتقائية على السلع المستهدفة وهي التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، سيكون في اليوم التالي بعد 15 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي يوم 15 رمضان نظراً لأن نشر النظام بالجريدة الرسمية تم في يوم الجمعة 30 شعبان 1438 هـ الموافق 26 مايو/أيار 2007.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أعلنت، قبل أيام، تطبيق اتفاقيتي الضريبة الانتقائية والمضافة، ودخول هاتين الاتفاقيتين لدول مجلس التعاون الخليجي حيز النفاذ، حيث سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية خلال 15 يوماً من تاريخ نشر النظام؛ أي يوم 10 يونيو/حزيران القادم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018 بنسبة 5 بالمئة.
وتتوقع "الهيئة" أن تبلغ الإيرادات السنوية للضريبة الانتقائية أكثر من 8 مليارات ريال. وضريبة السلع الانتقائية خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، وهي مفروضة على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة في حين ستكون 50 بالمئة على المشروبات الغازية.المزيد من أخبار السعودية
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