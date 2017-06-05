شركة إماراتية تعتزم شراء مستشفيات ومرافق صحية في السعودية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن شركة "إن إم سي للرعاية الصحية" الإماراتية والمدرجة في بورصة لندن تعتزم شراء مستشفيات ومرافق صحية في المملكة العربية السعودية.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن ب. ر. شتي المؤسس والرئيس غير التنفيذي للشركة إن إن إم سي مهتمة بتقديم العطاءات لشراء شركة "الخدمات الطبية" التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية التي تديرها الدولة.

وأضاف "شيتي" أن الشركة لديها التمويل الكافي، وتبحث عن الفرص المناسبة.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت تقارير أن الخطوط السعودية المملوكة للدولة بدأت بيع نشاطها للخدمات الطبية في جدة باسم "السعودية للخدمات الطبية" وتقدر قيمته بحوالي 500 مليون دولار (1.87 مليار ريال) في إطار برنامج لتقليص الأصول غير الأساسية.

وتقدم السعودية للخدمات الطبية الرعاية الطبية لمنسوبي الخطوط السعودية وشركاتها ووحداتها الإستراتيجية في مدينة جدة من خلال مركزها الطبي الرئيسي والعيادات الفرعية التابعة.

وتر العديد من القطاعات في دول الخليج ومن بينها قطاع البناء وبدرجة أقل القطاع المصرفي بأوقات عصيبة مع انكماش دخل النفط والغاز مما يدفع لخفض الإنفاق والاستثمارات الحكومية.

ولكن الشركات العاملة في الخدمات الضرورية مثل الرعاية الصحية قد تستفيد بالفعل من هذا الاتجاه؛ إذ تسد الفراغ الذي خلفته الحكومات. وقد يهيئ النمو السكاني السريع في المنطقة وأمراض العصر مثل السكري والسمنة مزيداً من الفرص.

ولدى شركة إن إم سي سيولة 200 مليون دولار إضافة إلى تسهيلات مالية غير مستغلة تصل إلى 100 مليون دولار.

ودخلت الشركة السوق السعودية في أغسطس/آب 2016، واستثمرت في مستشفى جديد بالمنطقة الغربية في المملكة واستحوذت على حصة في مستشفى في الشرق لتضيف 260 سريراً.

ووصل الملياردير الهندي ب.ر. شتي الرئيس التنفيذي لشركة إن.إم. سي للرعاية إلى الإمارات عام 1973 كصيدلي متدرب وافتتح مركزاً طبيا نما ليصبح إن.إم.سي. ويملك شتي 25.6 بالمئة من الشركة التي تملك 1135 سريراً في أنحاء العالم تشكل 26 بالمئة من أسرة الرعاية الخاصة في الإمارات.