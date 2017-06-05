السعودية: 10.8 مليون إجمالي العاملين بالقطاع الخاص

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أظهر إحصاء حكومي ارتفاع إجمالي العاملين في القطاع الخاص في السعودية بنسبة 2 بالمئة ليصل عددهم إلى 10.8 مليون موظف بنهاية العام 2016.

وبحسب الكتاب الإحصائي للهيئة العامة للإحصاء للعام 2016، بلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص نحو 1.81 مليون ما يمثل نسبة 16 بالمئة من إجمالي العاملين بالقطاع، فيما بلغ عدد الأجانب نحو 8.96 مليون موظف.

وارتفع عدد العاملين الذكور في القطاع الخاص بنهاية 2016 إلى 10.03 مليون عامل بزيادة قدرها 1 بالمئة عن 2015، فيما ارتفع عدد العاملات إلى 736.7 ألف عاملة بزيادة قدرها 12 بالمئة مقارنة بـ 2015.

وأظهرت البيانات أن أكبر أقسام المهن الرئيسية الذي يحتوي على عمالة في القطاع الخاص هو قسم المهن الهندسية والأساسية المساعدة، حيث استحوذ على 32 بالمئة من إجمالي العاملين في القطاع، من خلال 3.47 مليون عامل و6 بالمئة منهم سعوديون.

في حين جاءت مهن العمليات الصناعي والكيميائية والصناعات الغذائية، أقل قسم توظيفاً بنحو 257012 موظف وموظفة.

ويبلغ عدد سكان السعودية في النصف الأول من 2017 -بحسب بيانات أفصحت عنها الهيئة العامة للإحصاء في أواخر مايو/أيار الماضي- نحو 32.6 مليون نسمة؛ بزيادة نحو 870 ألف نسمة مقارنة بنهاية 2016، ويبلغ عدد المواطنين والمواطنات السعوديين نحو 20.4 مليون نسمة، وهو ما يعادل 63 بالمئة من إجمالي عدد السكان.

أما عدد السكان غير السعوديين -بحسب الإحصاء نفسه- فقد بلغ 12.2 مليون نسمة، وهو ما يمثل نحو 37 بالمئة من إجمالي عدد السكان.