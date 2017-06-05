ساويرس يدعو رجال الأعمال المصريين لسحب استثماراتهم من قطر

قالت متحدثة باسم الملياردير المصري نجيب ساويرس لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، إنه دعا رجال الأعمال المصريين لسحب استثماراتهم من قطر ووقف التعاملات التجارية معها.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن هذا يأتي بعدما أعلنت مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين قطع العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب" وزعزعة استقرار المنطقة.

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