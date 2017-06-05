فلاي دبي الإماراتية تعلق الرحلات بين دبي والدوحة

قالت شركة فلاي دبي للطيران الاقتصادي ومقرها دبي، اليوم الاثنين، إنها ستعلق الرحلات من وإلى الدوحة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء بعد أن قطعت الإمارات العربية المتحدة علاقاتها مع قطر.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن الشركة ذكرت في بيان لها "اعتباراً من الثلاثاء السادس من يونيو/حزيران 2017 سيتم تعليق جميع رحلات فلاي دبي بين دبي والدوحة".

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