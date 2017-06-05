الشركات تنبه مكفوليها غير السعوديين لرسوم التابعين والمرافقين ترقباً للتطبيق

(أريبيان بزنس/ وكالات) - بدأ عدد من الشركات والمؤسسات في السعودية مخاطبة مكفوليها من موظفين وعمال غير سعوديين وتنبيههم بشأن رسوم التابعين المرافقين لهم والتي من المقرر تطبيقها في يوليو/تموز القادم.





ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، أكد عدد من العاملين في مكاتب الخدمات العامة عدم بدء العمل بتلك الرسوم حتى الآن، متأملين صدور بيان تفصيلي من الجهات ذات العلاقة يوضح موعد التطبيق وقيمة تلك الرسوم والأشخاص المفروضة عليهم درءً للشائعات وما قد تنتجه من سلبيات.