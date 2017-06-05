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سياسة واقتصاد

الشركات تنبه مكفوليها غير السعوديين لرسوم التابعين والمرافقين ترقباً للتطبيق

أريبيان بزنس
الاثنين، 5 يونيو 2017
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الشركات تنبه مكفوليها غير السعوديين لرسوم التابعين والمرافقين ترقباً للتطبيق

(أريبيان بزنس/ وكالات) - بدأ عدد من الشركات والمؤسسات في السعودية مخاطبة مكفوليها من موظفين وعمال غير سعوديين وتنبيههم بشأن رسوم التابعين المرافقين لهم والتي من المقرر تطبيقها في يوليو/تموز القادم.


ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، أكد عدد من العاملين في مكاتب الخدمات العامة عدم بدء العمل بتلك الرسوم حتى الآن، متأملين صدور بيان تفصيلي من الجهات ذات العلاقة يوضح موعد التطبيق وقيمة تلك الرسوم والأشخاص المفروضة عليهم درءً للشائعات وما قد تنتجه من سلبيات.

 

ونقلت الصحيفة اليومية عن عبدالله باسهل عضو لجنة مكاتب الخدمات عن دورتها السابقة بغرفة تجارة جدة تأكيده جهل كثير من الأشخاص ومن العاملين في مكاتب الخدمات العامة بحقيقة تفاصيل الرسوم الجديدة، مشيراً إلى تلقيه الكثير من الاتصالات اليومية التي تستفسر عن حقيقة موعد بدء تطبيق الرسوم الجديدة وعن الفئات التي تشملها تلك الرسوم.

 

وقال عبدالله باسهل "قمنا بتجديد عدد من الإقامات خلال الأيام الماضية من شهر يونيو/حزيران الحالي، ولم يكن هناك أي مطالبة بدفع رسوم على التابعين والمرافقين لأصحاب تلك الإقامات، ولم نبلغ بأي تغيير للفترة القادمة حتى الآن".

 

وكانت السعودية -التي يعيش فيها نحو 12 مليون وافد أجنبي- أعلنت في وقت سابق عن تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط للعمالة الوافدة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

 

وكانت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي قد أظهرت أنه سيتم فرض مقابل مالي على الوافدين والمرافقين تدريجياً على أن يبدأ التطبيق في يوليو/تموز 2017 بـ 100 ريال في الشهر للمرافقين والمرافقات.

 

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان أكد في مايو/أيار الماضي على عزم الحكومة على فرض رسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم في المملكة بنسب متفاوتة، وأن موعد تطبيق فرض الرسوم باقٍ في موعده ولن يتغير، موضحاً أنه سيتم رفع الرسوم تدريجياً حتى العام 2020، لافتاً إلى أن برنامج التوازن المالي يضم تفاصيل الرسوم التي سيتم فرضها.

 

 

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