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سياسة واقتصاد

السعودية لن تحرم القطريين من الحج والعمرة

أريبيان بزنس
الاثنين، 5 يونيو 2017
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السعودية لن تحرم القطريين من الحج والعمرة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الاثنين، أنها ستلتزم بتوفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين رغم قطعها العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

 

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "إنفاذاً لقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر، أو الإقامة فيها، أو المرور عبرها، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً، كما تمنع، بكل أسف، لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة، مؤكدة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين".

 

وأعلنت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، بعد التوتر سياسي بينهم وبين قطر مؤخراً.

 

 

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