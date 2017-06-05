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سياسة واقتصاد

ما هي الخسائر الاقتصادية المتوقعة للزلزال الدبلوماسي ضد قطر؟

أريبيان بزنس
الاثنين، 5 يونيو 2017
ما هي الخسائر الاقتصادية المتوقعة للزلزال الدبلوماسي ضد قطر؟

لا تزال تداعيات الزلزال الدبلوماسي الذي ضرب قطر وبدأ مع قطع علاقات 4 دول خليجية معها، في طي التأويلات والمخاوف، إلا أن بعض المؤشرات بدأت بالظهور. فها هو بورصة قطر تتراجع ولو بحد تدريجي، 7.49 % خلال كتابة هذه السطور ويتوقع المزيد من التراجع لها.

كما يتوقع أن تتكبد شركة الخطوط القطرية بخسائر كبيرة نتيجة لقطع الحدود الجوية أمامها من جانب السعودية والإمارات، فضلا عن توقف الرحلات القادمة إليها من هذه الدول. حيث أعلنت السعودية والإمارات إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية ، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر

 

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