تيلرسون يقول قرار أربع دول قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على محاربة "الإرهاب"

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه لا يتوقع أن يؤثر قرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر اليوم الاثنين كثيرا على قتال تنظيم الدولة الإسلامية بحسب رويترز.





وقال تيلرسون للصحفيين في سيدني بعد اجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية في الولايات المتحدة واستراليا "لا أتوقع أن يؤثر هذا كثيرا، أو على الإطلاق، في الحرب الموحدة على الإرهاب في المنطقة أو عالميا".