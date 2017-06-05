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سياسة واقتصاد

تيلرسون يقول قرار أربع دول قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على محاربة "الإرهاب"

أريبيان بزنس
الاثنين، 5 يونيو 2017
تيلرسون يقول قرار أربع دول قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على محاربة "الإرهاب"

 قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه لا يتوقع أن يؤثر قرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر اليوم الاثنين كثيرا على قتال تنظيم الدولة الإسلامية بحسب رويترز.


وقال تيلرسون للصحفيين في سيدني بعد اجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية في الولايات المتحدة واستراليا "لا أتوقع أن يؤثر هذا كثيرا، أو على الإطلاق، في الحرب الموحدة على الإرهاب في المنطقة أو عالميا".

وحث تيلرسون دول مجلس التعاون الخليجي على حل خلافاتها.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وأعلنت المملكة العربية السعودية قطع علاقاتها مع قطر انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي ، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وفقا لما صرح مصدر مسؤول، ونقلته وكالة الأنباء السعودية.  

بالتزامن مع ذلك أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنع دخول القطريين إليها وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية. وقالت وكالة أنباء الإمارات على حسابها بموقع تويتر "الإمارات تقرر قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد". وأضافت الوكالة "الإمارات تقرر منع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الدولة... الإمارات تمنع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها".

 

وقالت البحرين اليوم الاثنين إنها قطعت العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر واتهمتها بدعم "الإرهاب" والتدخل في شؤونها الداخلية.وقال بيان مقتضب نشرته وكالة أنباء البحرين إن المملكة قررت سحب بعثتها الدبلوماسية من الدوحة وأمهلت جميع أفراد البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وفي مصر، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر أعلنت غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصا على الأمن القومي.وقال البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك "تعلن جمهورية مصر العربية غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصاً على الأمن القومي المصري وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة".

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