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سياسة واقتصاد

مصر تقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

أريبيان بزنس
الاثنين، 5 يونيو 2017
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مصر تقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين إن القاهرة قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وقالت الوزارة في بيان "قررت حكومة جمهورية مصر العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر".

ويضيف البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك "تعلن جمهورية مصر العربية غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كافة وسائل النقل القطرية حرصاً على الأمن القومي المصري وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة". ويوضح االبيان بالقول:" بالإضافة الى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الارهابية في سيناء، فضلا عن اصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الامن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الامة العربية ومصالحها.

كما تعلن جمهورية مصر العربية غلق أجواءها وموانئها البحرية امام كافة وسائل النقل القطرية حرصاً على الامن القومي المصري، وستتقدم بالاجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الاجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة الى الدوحه."

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