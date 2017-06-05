Arabian business
سياسة واقتصاد

السعودية والإمارات ومصر والبحرين تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

أريبيان بزنس
الاثنين، 5 يونيو 2017
السعودية والإمارات ومصر والبحرين تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وأعلنت المملكة العربية السعودية قطع علاقاتها مع قطر انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي ، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وفقا لما صرح مصدر مسؤول، ونقلته وكالة الأنباء السعودية. بالتزامن مع ذلك أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنع دخول القطريين إليها وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات على حسابها بموقع تويتر "الإمارات تقرر قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد".

وأضافت الوكالة "الإمارات تقرر منع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الدولة... الإمارات تمنع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها".

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