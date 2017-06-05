Arabian business
سياسة واقتصاد

الإمارات تقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

أريبيان بزنس
الاثنين، 5 يونيو 2017
الإمارات تقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

أعلنت دولة الإمارات اليوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنع دخول القطريين إليها وأمهلت المقيمين والزائرين القطريين 14 يوما لمغادرة البلاد لأسباب أمنية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات على حسابها بموقع تويتر "الإمارات تقرر قطع العلاقات مع قطر بما فيها العلاقات الدبلوماسية وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد".

وأضافت الوكالة "الإمارات تقرر منع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى الدولة... الإمارات تمنع المواطنين الإماراتيين من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها".

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