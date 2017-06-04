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سياسة واقتصاد

"سيجنا" الأمريكية تفتتح مكتبا إقليميا لها في مركز دبي المالي العالمي

أريبيان بزنس
الأحد، 4 يونيو 2017
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"سيجنا" الأمريكية تفتتح مكتبا إقليميا لها في مركز دبي المالي العالمي

افتتحت شركة "سيجنا" الأمريكية العالمية العاملة في مجال الخدمات الصحية والمدرجة ضمن أفضل 100 شركة عالميا بحسب قائمة "فورتشن" - مكتب إدارة اقليمي لإدارة عملياتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "مركز دبي المالي العالمي" اليوم.

ويمثل افتتاح المكتب الجديد خطوة مهمة لعمليات الشركة في ظل مساعيها للتوسع استراتيجيا بنطاق خدماتها وحلولها الصحية في المنطقة حيث سيعمل فريق "سيجنا" على تقديم المساعدة الإدارية والخدمات المتخصصة لمكاتبها المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي في تصريح صحافي له اليوم إن افتتاح المكتب الإقليمي الجديد لشركة سيجنا يأتي في وقت مثالي سيتيح لها الاستفادة من آفاق النمو الواعدة لقطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي سيشهد بحسب التوقعات نموا لافتا لتصل قيمته إلى /71.3/ مليار دولار أمريكي في عام /2020/.

وأضاف : إن مركز دبي المالي العالمي يتطلع لمساعدة سيجنا في تحقيق أهداف نموها في المنطقة استنادا إلى البنية القانونية والتنظيمية الشاملة للمركز التي تتوافق مع متطلبات شركات التأمين العالمية.

وذكر جيسون سادلر رئيس سيجنا الأسواق العالمية أن دولة الإمارات تقدم للشركات العالمية مزايا استراتيجية تتمثل في الأطر التنظيمية المتقدمة وموقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى كثير من الأسواق التي تتمتع بإمكانات نمو كبيرة.

وأكد أن هذه الخطوة تعد فرصة ثمينة لتعزيز وجود الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهو ما يمثل عنصرا أساسيا في استراتيجيتنا للنمو عالميا.

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