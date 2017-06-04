Arabian business
سياسة واقتصاد

السعودية تنفي السماح بتعديل المهنة واستقدام الزوجة دون موافقة صاحب العمل

أريبيان بزنس
الأحد، 4 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية تنفي السماح بتعديل المهنة واستقدام الزوجة دون موافقة صاحب العمل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - نفت المديرية العامة للجوازات السعودية أن تكون قد أعلنت عن السماح للوافدين في المملكة بتغير المهنة ونقل الخدمات واستقدام الزوجة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.


ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات إن الجوازات لا علاقة لها بهذا الأمر، وأن الموافقة على إصدار التأشيرات بمختلف أنواعها لا تتم عن طريق الجوازات.

 

وأضاف "الشلهوب" أنه فيما يخص نقل الخدمات وتعديل المهن للعمالة غير المنزلية، فهي من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث تتم الموافقة والربط آلياً.

 

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 12 مليون افد أجنبي معظمهم يعملون في القطاع الخاص.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

السفارة السعودية بإيطاليا توضح ملابسات تعليق اتفاقية الشنغن‎

الجوازات السعودية: الإعفاء في "وطن بلا مخالف" يشمل عاملي النطاق الأحمر

الجوازات السعودية: لا يمكن تحويل هوية زائر إلى مقيم

الجوازات السعودية تدعو المقيمين إلى تجديد هوية مقيم قبل تاريخ انتهائها

تعليقات

المزيد في سياسة واقتصاد

رجل أعمال سعودي: لو دفعت الزكاة لما احتجنا لفرض الضرائب﻿

الانتهاء من عقود توظيف 10 آلاف سعودي برواتب تصل لـ 8 آلاف

مصر تستهدف خفض واردات الوقود إلى الثلث

ضحايا بحادثتي دهس وطعن في العاصمة البريطانية لندن

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

2252 معلماً سعودياً تظلموا من حركة النقل الخارجي

إستدعاء مرسيدس – بنز سي إل كي SLK و سي كلاس موديل 2016

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »