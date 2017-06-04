السعودية تنفي السماح بتعديل المهنة واستقدام الزوجة دون موافقة صاحب العمل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - نفت المديرية العامة للجوازات السعودية أن تكون قد أعلنت عن السماح للوافدين في المملكة بتغير المهنة ونقل الخدمات واستقدام الزوجة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن المقدم طلال الشلهوب المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات إن الجوازات لا علاقة لها بهذا الأمر، وأن الموافقة على إصدار التأشيرات بمختلف أنواعها لا تتم عن طريق الجوازات.

وأضاف "الشلهوب" أنه فيما يخص نقل الخدمات وتعديل المهن للعمالة غير المنزلية، فهي من اختصاص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث تتم الموافقة والربط آلياً.

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 12 مليون افد أجنبي معظمهم يعملون في القطاع الخاص.