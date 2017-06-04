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سياسة واقتصاد

رجل أعمال سعودي: لو دفعت الزكاة لما احتجنا لفرض الضرائب﻿

أريبيان بزنس
الأحد، 4 يونيو 2017
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رجل أعمال سعودي: لو دفعت الزكاة لما احتجنا لفرض الضرائب﻿
الشيخ صالح كامل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - طالب رجل أعمال سعودي معروف بضرورة تطبيق نظام الزكاة والدخل على مستثمري سوق الأسهم في المملكة.


وخلال افتتاحه ندوة البركة الـ 38 للاقتصاد الإسلامي أمس السبت في جدة، قال الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة المصرفية ومقرها جدة إن البلدان الإسلامية ليست بحاجة إلى فرض واستحداث أنظمة ضرائب، إذا دفعت أموال الزكاة.

وأضاف الشيخ كامل أنه لو طبق على كل عملية بيع تحدث في المملكة الزكاة الشرعية وقدرها 2.5 بالمئة لما احتاجت الدولة إلى استحداث وتطبيق أي نوع من أنواع الضرائب الوضعية، كالضريبة الانتقائية.

 

وطالب بضرورة تطبيق نظام "الزكاة والدخل" على مستثمري سوق الأسهم، وقال "إن الذين يدخلون سوق الأسهم والبورصات بمليون ويخرجون منها بـ20 مليوناً، وتركهم من دون تطبيق الزكاة عليهم سيكون أثر ذلك سلبياً على المجتمع".

 

وانتقد "كامل" الممارسات التجارية الحديثة المبنية على التدليس والغش بعيداً عن الأخلاق الإسلامية في التجارة، خاصة بعد أن أصبح أكبر همّ التجار حالياَ شراء البضائع والسلع بأقل الأسعار وبيعها على البسطاء بأعلى الأسعار، مشيراً إلى أن معظم الأسواق في العالم الإسلامي مبنية الآن على "التطفيف".

 

ويعمل رجل الأعمال صالح كامل في عدة مجالات أبرزها المصارف والإعلام، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة؛ البوابة التجارية للسعودية.

 

أول ضرائب يدفعها السعوديون

 

تبدأ السعودية تطبيق نظام الضريبة الانتقائية، اعتبارا من يوم 10 يونيو/حزيران المقبل، في خطوة تهدف من خلالها إلى تعزيز إيراداتها التي تضررت بسبب هبوط أسعار النفط منذ حوالي 3 سنوات.

 

وقال مسؤولون إنهم يتوقعون جمع ما يتراوح بين ثمانية وعشرة مليارات ريال (2.1 و 2.7 مليار دولار) سنوياً من الضريبة الجديدة، التي ستشمل فرض رسم نسبته 50 بالمئة على المشروبات الغازية، و100 بالمئة على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة.

 

وتخطط السعودية كذلك لفرض ضريبة للقيمة المضافة نسبتها خمسة بالمئة في يناير/كانون الثاني 2018.

 

 

 

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