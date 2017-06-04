الانتهاء من عقود توظيف 10 آلاف سعودي برواتب تصل لـ 8 آلاف

كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية عن الانتهاء من إبرام عقود وظيفية لنحو 10638 متدرباً في 24 معهداً بالتعاون مع القطاع الخاص برواتب تصل إلى 8 آلاف ريال (2136 دولار) شهرياً.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية -أمس السبت- عن الدكتور أحمد الفهيد إن جميع المتدربين في معاهد الشراكات الإستراتيجية التابعة للمؤسسة وبتشغيل مع كبرى شركات القطاع الحكومي والخاص، موظفون بعقود رسمية عبر برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف؛ حيث يستوجب على كل معهد توفير الفرص الوظيفية منذ الأيام الأولى من قِبَل المتدرب؛ مؤكداً أن تلك المعاهد تمنح كل متدرب شهرياً ما بين 1500 ريال إلى 3 آلاف ريال طوال فترة التدريب.
وقال "الفهيد" إن تخصصات معاهد الشراكات روعي فيها حاجة سوق العمل من تخصصات نوعية كالإلكترونيات، والميكانيكا، والكهرباء، والغاز، وصناعة النقل، وصناعة الألبان، والسياحة، وتقنية المياه، وغيرها من المجالات المهنية، والموزعة في جميع مناطق المملكة؛ مشيراً إلى أن المؤسسة أسهمت في إنشاء معاهد الشراكات الإستراتيجية على توفير كوادر بشرية ذات تدريب عالٍ، عبر زيادة وتعزيز جودة التدريب التقني والمهني في سوق العمل عبر استقطاب ونشر الخبرات العالمية في التدريب التقني؛ كاليابانية والنيوزيلندية والكندية والأمريكية.
وأضاف أن إدارته تُخطط للتوسع في إنشاء معاهد الشراكات لتصل إلى 35 معهداً في عام 2020؛ لتوفر فرصاً وظيفية مناسبة للخريجين؛ وفق رؤية المملكة 2030 لتعزيز قدرات الشباب السعودي، وفق احتياجات سوق العمل لضمان توفير العمل للخريجين.
يُذكر أن معاهد الشراكات الإستراتيجية هي أحد برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لعقد شراكات مع القطاعين العام والخاص، لإدارة وحدات التدريب في تلك المعاهد والإشراف على العقود الوظيفية، ويقوم القطاع الخاص بتشغيل وتوفير المدربين المتميزين المحليين والدوليين، ويستفيد المتدربون من دعم صندوق الموارد البشرية طوال فترة التدريب والمحددة بعامين.المزيد من أخبار السعودية
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