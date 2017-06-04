الانتهاء من عقود توظيف 10 آلاف سعودي برواتب تصل لـ 8 آلاف

كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودية عن الانتهاء من إبرام عقود وظيفية لنحو 10638 متدرباً في 24 معهداً بالتعاون مع القطاع الخاص برواتب تصل إلى 8 آلاف ريال (2136 دولار) شهرياً.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية -أمس السبت- عن الدكتور أحمد الفهيد إن جميع المتدربين في معاهد الشراكات الإستراتيجية التابعة للمؤسسة وبتشغيل مع كبرى شركات القطاع الحكومي والخاص، موظفون بعقود رسمية عبر برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف؛ حيث يستوجب على كل معهد توفير الفرص الوظيفية منذ الأيام الأولى من قِبَل المتدرب؛ مؤكداً أن تلك المعاهد تمنح كل متدرب شهرياً ما بين 1500 ريال إلى 3 آلاف ريال طوال فترة التدريب.