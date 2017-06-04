مصر تستهدف خفض واردات الوقود إلى الثلث

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن مصر تستهدف خفض وارداتها من الوقود إلى الثلث بحلول العام 2019 بفضل مشروعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي والتكرير.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن "الملا" قال في تصريحات نشرتها جريدة البورصة، اليوم الأحد، أن وزارة البترول "وضعت خطة... لزيادة معدلات إنتاج البلاد من المواد البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد إلى 10 بالمئة من إجمالي الاستهلاك بحلول العام 2019 مقارنة مع 30 بالمئة يتم استيرادها حالياً".