مصر تستهدف خفض واردات الوقود إلى الثلث

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن مصر تستهدف خفض وارداتها من الوقود إلى الثلث بحلول العام 2019 بفضل مشروعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي والتكرير.
ووفقاً لوكالة رويترز، فإن "الملا" قال في تصريحات نشرتها جريدة البورصة، اليوم الأحد، أن وزارة البترول "وضعت خطة... لزيادة معدلات إنتاج البلاد من المواد البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد إلى 10 بالمئة من إجمالي الاستهلاك بحلول العام 2019 مقارنة مع 30 بالمئة يتم استيرادها حالياً".
ويبلغ استهلاك مصر من الوقود 6.8 مليون طن شهرياً وفقاً "للملا".
وتجري مصر محادثات مع موردي الغاز الطبيعي المسال لتأجيل شحنات متعاقد عليها للعام الحالي وتهدف لخفض مشتريات العام 2018 في ظل ارتفاع إنتاج الغاز المحلي مما قلص الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة.
وتتطلع مصر إلى تسريع إنتاج الغاز من حقول جديدة وتهدف إلى التوقف عن الاستيراد بحلول العام 2019.
وكانت مصر يوماً ما مصدراً للطاقة لكنها أصبحت بلداً مستورداً وسط عجز الإنتاج المحلي عن مجاراة الطلب المتزايد في الأعوام القليلة الماضية.المزيد من أخبار مصر
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