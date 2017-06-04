كم عدد المهندسين السعوديين العاطلين عن العمل؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - سلط تقرير اليوم الأحد الضوء على المهندسين العاطلين عن العمل في المملكة التي يعيش فيها أكثر من 191 ألف مهندس أجنبي.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إنه في الوقت الذي يبحث فيه 1540 سعودياً من خريجي كليات الهندسة عن وظائف هندسية، تبدأ وزارة الخدمة المدنية اليوم الأحد استقبال طلبات الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، وذلك عبر نظام جدارة الإلكتروني، ويستمر التقديم عليها حتى الثلاثاء القادم، فيما بلغ إجمالي عدد الوظائف التي يشملها الإعلان 271 وظيفة هندسية.

وكانت الوزارة قد دعت لتلك الوظائف يوم الخميس الماضي، الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف الهندسية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة، والتقديم على تلك الوظائف عبر نظام جدارة، بعد أن تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية إلى تاريخ 3 / 9 / 1438.

وأظهرت الإحصائية الأخيرة التي أعلنتها الهيئة السعودية للمهندسين أن عدد المتقدمين عبر موقع الهيئة والباحثين عن العمل من المهندسين السعوديين بلغ أكثر من 1540 مهندساً سعودياً عاطلاً، بينما بلغ عدد المهندسين غير السعوديين العاملين في القطاع الحكومي والخاص 191556 مهندساً حتى منتصف العام الحالي.

ويستعد المهندسون السعوديون لتسجيل بياناتهم عبر موقع وزارة الخدمة المدنية اعتباراً من اليوم الأحد، وأعلنت الوزارة عن طرح إعلانها الخاص بالوظائف الهندسية ضمن جدولتها الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية للعام المالي، كما سبق أن طالبت الوزارة من الجهات الحكومية برفع كافة الاحتياجات المتعلقة بالمهندسين في موعد أقصاه 3 / 9 لتلقي طلبات إشغال الوظائف الهندسية من الجهات الحكومية والتي ستخصص للرجال فقط، مشيرة إلى ضرورة حضور الاختبار المهني (تقييم1) المحدد للجامعيين للمرتبة السابعة رجال كمتطلب رئيس للتقديم على تلك الوظائف.

كما طالبت الوزارة من الجهات الحكومية سرعة استكمال تسجيل احتياجها العام للوظائف الهندسية في نظام احتياج على موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك لطرحها في نظام جدارة للخريجين الحاصلين على المؤهلات المطلوبة.

المهندسون المصريون الأكثر في السعودية

سجلت 19 دولة حول العالم ضخ مهندسيها للعمل في السعودية حيث يعتلي المرتبة دولة مصر يليها دولة الهند، كما تنوعت التخصصات الدقيقة للمهندسين غير السعوديين وتصدرت مهنة الهندسة المدنية بـ61623 مهندساً يليها الهندسة الكهربائية بـ 46208 مهندسين يليها الهندسة الميكانيكية بـ36763 مهندساً والهندسة المعمارية 15427 مهندساً. وهندسة الحاسب الآلي 5812 مهندساً والهندسة الكيميائية 4431 مهندساً وهندسة البترول 2765 مهندساً والهندسة الصناعية 2264 مهندسا وهندسة السلامة 56 مهندساً.

بينما بلغ عدد المهندسين السعوديين 19500 مهندس، وتصدر تخصص الهندسة الكهربائية للمهندسين السعوديين النسبة الأعلى وبلغوا 4584 مهندساً، يليه تخصص الهندسة المدنية بـ4315 مهندساً، ويليه تخصص الهندسة الميكانيكية بـ4791 مهندساً والهندسة المعمارية 3363 مهندساً والهندسة الكيميائية 1028 مهندسا وهندسة الحاسب الآلي 1031 مهندساً والهندسة الصناعية 791 مهندساً وهندسة البترول 285 مهندساً وهندسة السلامة 54 مهندساً، كما بلغ عدد الفنيين المسجلين بالهيئة 263 فنياً، كما بلغ عدد الطلاب السعوديين الدارسين في كليات الهندسة المنتمين لعضوية الهيئة 2098 طالباً.

وأظهر تقرير الهيئة السعودية للمهندسين أيضاً أن 60 بالمئة من المهندسين لم يجتازوا اختبارات هيئتهم خلال العام 2016. وبلغ عدد المختبرين 165 مهندساً، نجح منهم 66 مهندسا، يشكلون 40 بالمئة من إجمالي المختبرين.

وكان المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين قدر في فبراير/شباط الماضي عدد المهندسين الباحثين عن عمل في المملكة حالياً بنحو ألفي مهندس سعودي.

وأظهرت إحصائية حديثة تعود لمايو/أيار الماضي أن عدد المهندسين المسجلين لدى الهيئة السعودية للمهندسين يبلغ 211080 مهندساً في المملكة في نهاية 2016، ويستحوذ الوافدون على النسبة الكبرى بـ 87.5 بالمئة بعدد 184786 مهندساً، فيما بلغت نسبة السعوديين 12.5 بالمئة بعدد 26324 مهندساً.