الناتج المحلي للسعودية يهبط لأول مرة منذ الأزمة المالية

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية -أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم- على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية لكن القطاع الخاص حقق تحسناً تدريجياً.

وذكرت وكالة رويترز أن الناتج المحلي المعدل انخفض في ضوء التضخم 0.5 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار مسجلاً أول هبوط منذ العام 2009. وكان ذلك كله تقريباً بسبب انكماش قطاع النفط بنسبة 2.3 بالمئة إذ خفضت السعودية إنتاجها من الخام بموجب اتفاق عالمي بين الدول المنتجة لدعم الأسعار.